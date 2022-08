Cerignola, Pazienza: "Dai ragazzi risposte positive. Sono soddisfatto"

L'Audace Cerignola continua a lavorare in quel di Palena in vista del campionato campionato di Serie C ormai alle porte. A fare il punto in casa ofantina dopo la prima settimana di lavoro ci ha pensato mister Michele Pazienza. Queste le sue parole:

"Abbiamo effettuato una prima parte del ritiro a Cerignola dedicandoci soprattutto ai test per valutare la condizione fisica dei ragazzi. A Palena abbiamo invece avuto modo di effettuare due amichevoli che mi hanno dato delle risposte importanti. Al di là del valore degli avversari, i ragazzi hanno lavorato con grande intensità, si sono applicati molto bene. La strada è ancora lunga ma sono abbastanza soddisfatto.

Sta nascendo una squadra che ha voglia di sudare la maglia e di sacrificarsi. Il nostro obiettivo è quello di lottare su ogni campo così come ci hanno chiesto la società e i tifosi che ci tengono particolarmente a preservare la categoria. Mercato? Qualcosina ancora andrà fatta, stiamo facendo delle valutazioni e ci sarà ancora tantissimo tempo per migliorare questa squadra che ha ancora molti margini di miglioramento".