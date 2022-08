Matera, ingaggiato il forte jolly difensivo Nicolò Donida

Un ottimo difensore per il Matera. E' Nicolò Donida, jolly di difesa, classe ‘92, con un curriculum di spessore tra Serie D e Serie C. In carriera ha collezionato più di 300 partite. La carriera del difensore inizia nella Primavera della Cremonese e prosegue nella Pro Vercelli, Cuneo, Lecce, Paganese, Pergolettese, Crema, Villa Valle, Nocerina con la quale, lo scorso anno, ha disputato i play off nel girone H dì serie D.