Salvo clamorosi colpi di scena, anche la prima giornata di Serie C subirà uno slittamento. Il Consiglio di Stato si pronuncerà sul caso Campobasso soltanto il 25 agosto, ragion per cui l'inizio del campionato (previsto per il 28 agosto) sarà posticipato.

In tal senso sono attese novità nelle prossime ore.