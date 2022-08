Domani Potenza e Francavilla si ritroveranno nel triangolare di Senise

A distanza di tre giorni Potenza e Francavilla si ritroveranno insieme in un altro triangolare. Dopo Anzi, domani le due squadre saranno ospiti del Real Senise alle 16. La manifestazione organizzata dalla locale formazione che milita in Eccellenza, vedrà quindi il ritorno in campo delle due formazioni rossoblu, che stanno continuando con le doppie sedute di allenamento quotidiane, in attesa delle gare ufficiali.