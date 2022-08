Il Potenza ospite a Vaglio Macchia: "Siamo aperti al territorio"

A margine dell’allenamento interno di venerdì a Vaglio, il Potenza è stato ospite serale d’eccezione del Percorso Enogastronomico: inaugurato proprio nelle scorse ore e che proseguirà fino al 7 agosto per le vie del centro storico.

A fare gli onori di casa il sindaco Antonio Senise, il quale ha incontrato i vertici societari, tra gli altri, la Club Manager, Caterina De Canio, SLO, Carmine Tramutola, ed in particolare il presidente Donato Macchia (nella foto scattata dall'Ufficio Stampa del Potenza).

MACCHIA: “APERTI AL TERRITORIO”

Nell’occasione, il patron ha rilasciato un'intervista all’Ufficio Stampa e ai microfoni del media partner ufficiale La Nuova TV (ch, 82 Basilicata/Puglia), in onda nelle prossime ore. Qui uno stralcio:

MISSION BASILICATA

“E’ nostro dovere coinvolgere l’intero territorio lucano attraverso il calcio, ad iniziare da quello giovanile – ha dichiarato il presidente Macchia. Vaglio è un paese alle porte della città, l'amministrazione comunale ha investito nel campo sportivo, dotato di un manto erboso bellissimo. Come fatto ad Anzi e domenica prossima a Senise, è nostra intenzione aprirci in modo omogeneo e farci apprezzare dalle comunità.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

I nostri azionisti, il centro del progetto, sono i tifosi. Ne sono fermamente convinto, non vince Donato Macchia, vinceremo tutti insieme, nella speranza che possano esserne tanti ed è insieme che ci divertiremo. La campagna abbonamenti partirà la prossima settimana, non è stata una necessità farla partire prima, l’obiettivo è quello di farci prima conoscere, affinché non si facciano operazioni al buio, e poi è bello poter dire ‘valutateci e se ritenete opportuno venite allo stadio comprando il biglietto’ con tifosi di Potenza, della provincia e Regione.

CASO CAMPOBASSO E RINVIO INIZIO SERIE C

Ho sentito il presidente Ghirelli. Quanto sta accadendo è un problema per le società, non poter programmare per tempo trasferte e quant’altro aumenta i costi di una società. Ci auguriamo che il Consiglio di Stato possa anticipare l’udienza del 25 agosto o che la Lega attivi delle procedure affinché, al netto della Coppa Italia, possa farci iniziare con il campionato il 28 di agosto.

Ufficio Stampa Potenza Calcio