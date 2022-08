Potenza, le dichiarazioni post triangolare di Siviglia e Di Grazia

Ottimo test e incremento del minutaggio ieri allo stadio G.B. Rossi di Senise (PZ), dove il Potenza ha vinto il “triangolare dell’unione territoriale” con Real Senise (Eccellenza Basilicata) e Francavilla (Serie D).

Sugli spalti diversi tifosi e curiosi, tra gli altri presenza di istituzioni comunali e regionali nell’accogliere la dirigenza rossoblù ad iniziare dal presidente e vice presidente, rispettivamente Donato Macchia e Angelo Chiorazzo (foto Michele Salvatore Ufficio Stampa Potenza Calcio).

A margine dell’evento, dichiarazioni a bordo campo rilasciate agli organi d’informazione dal tecnico Sebastiano Siviglia e dall’attaccante Andrea Di Grazia, a segno su rigore nel test contro il FC Francavilla.

SEBASTIANO SIVIGLIA "Molto soddisfatto della prestazione. Abbiamo cambiato tanto, dando spazio a ragazzi che avevano giocato poco, al di là di chi fosse l’avversario e del risultato, per noi era importante ottenere minutaggio, cercare di alzare i ritmi delle nostre giocate, maggiore coinvolgimento del gruppo e maggiore intensità. Sono convinto che anche i più giovani, molti alla prima esperienza, si abitueranno ai ritmi.” Sull’ipotesi slittamento gare ufficiali (Coppa Italia e Serie C) “nessun fastidio, ci stiamo preparando per iniziare secondo le date previste, continuiamo con il nostro programma, poi se ci saranno valutazioni da fare, quando ci sarà una data certa ci preoccuperemo. Sul mercato c’è ancora tempo, il direttore e la società sono pronti in uscita e se ci dovesse essere qualche innesto. Ad ora i ragazzi stanno facendo un lavoro con carichi importanti.”

ANDREA DI GRAZIA “La squadra ha fatto bene, siamo un po’ stanchi per le tre settimane di ritiro sul sintetico ma cerchiamo di fare ciò che dice il mister e ci proviamo in qualunque modo. Con Caturano è stato il primo allenamento e dobbiamo conoscerci sempre meglio. Si va avanti per raggiungere gli obiettivi fissati dal mister.”

Ufficio Stampa Potenza Calcio