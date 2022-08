Il saluto di Guaita: "E' stato un viaggio fantastico Grazie Potenza"

Leo Guaita ha salutato il Potenza per la seconda volta in carriera. Con un post su Facebook ha dedicato parole di ringraziamento per la piazza rossoblu. Questo il testo: "Questa foto (come da immagine, ndr) con mio figlio è stata la mia ultima partita col Potenza, l'altra il mio ultimo gol. Ho avuto la fortuna di giocare per questo club, per questa gente incredibile, per i miei amici e tutto questo non ha prezzo, mi sono divertito, ho sofferto, ho goduto, ho pianto. E' stato un viaggio fantastico dove non mi pento di niente, ho dato sempre tutto quello che avevo e sono soddisfatto. Il gol salvezza contro il Gravina, dove credo che senza quel gruppo niente di tutto questo sarebbe accaduto. Il gol promozione contro il Taranto, una gioia infinita, il gol salvezza ancora contro la Turris. Saranno i ricordi più belli del calcio, e poi voi. L'amore di Potenza ma soprattutto dei bambini, Wow, incredibile, sarò sempre in debito. Per questo un domani vorrei lavorare con loro, insegnargli tutto, aiutarli a crescere calcisticamente e ridarli un po' di tutto questo amore che mi hanno dato. Grazie di tutto Potenza. Ora che ho finito vi lo posso dire. Vi amo".