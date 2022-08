Un rinforzo importante per il Francavilla. Si tratta del difensore centrale classe Enrico Pezzi nell'ultima stagione al Forlì. Si tratta della seconda stagione consecutiva in quarta serie dopo 13 anni di fila vissuti in Lega Pro dal 2008 al 2021 con le maglie di Rimini, Bellaria, Lucchese, Triestina, Pavia, Pontedera, Benevento, Cittadella, Carpi, Vis Pesaro e Pistoiese.