Clamoroso quanto sta avvenendo a Matera. L'attaccante Tommaso Bonanno, annunciato via social soltanto una settimana fa dal presidente Petraglia, sta per la lasciare la città dei Sassi. Infatti il capocannoniere del girone I di Serie D della scorsa stagione con la Cittanovese, è in procinto di passare al Santa Maria Cilento, dove ritroverebbe il tecnico Francesco Di Gaetano.