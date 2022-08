Potenza, domani allenamento col Gravina Cordoglio per Basentini

Il Potenza domani mattina terrà un allenamento congiunto alle ore 10 presso lo stadio Alfredo Mancinelli di Tito insieme al Gravina, compagine di Serie D, impegnata in loco nel ritiro precampionato. E' stato invece annullato lo stage Under 15 previsto per oggi pomeriggio al campo sportivo Principe di Piemonte. Il presidente Donato Macchia e l'intera società del Potenza hanno espresso il più sentito cordoglio per la scomparsa di Giovanni Basentini, nello staff dirigenziale del Potenza che conquistò la promozione in Serie C1 nel 1992 nella storica gara contro il Latina e presidente del sodalizio potentino negli anni dal 1994 al 1997.