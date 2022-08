Potenza convincente supera il Gravina con un tris Si sblocca Caturano

Un Potenza convincente batte nell'amichevole congiunta il Gravina per 3-0. Ad aprire le danze ci pensa Sandri a 2' dal termine della prima frazione con un diagonale deviato in rete da un difensore murgiano. Poi ad 1' dopo dal rientro dell'intervallo é Caturano con una rete di Bella fattura a siglare il primo gol in maglia rossoblu. Il sigillo del tris lo mette Laaribi a 2' dalla fine.

POTENZA 3

GRAVINA 0

RETI: 43' pt Sandri, 1' st Caturano, 43' st Laaribi

Potenza: Gasparini (1' st Greco), Celesia (1' st Rillo), Legittimo (19' st Armini), Girasole (30' Cargnelutti), Gyamfi (19' st Polito), Costa Ferreira (1' st Laaribi), Sandri (23' st Riccardi), Del Pinto (26'st Verrengia), Di Grazia (17'st Volpe), Caturano (17'st Belloni), Emmausso (1'st Schimmenti). All. Siviglia

Gravina: Mascolo, Parisi, Sansone, Giglio, Armoud, Romano, Lauria, Chacón, Cusimano, Gonnella, Goretti. All. Summa