Potenza, la campagna abbonamenti sarà aperta a tutti da sabato 20

CAMPAGNA ABBONAMENTI POTENZA CALCIO 2022/23

Al via dal 20 agosto la campagna abbonamenti del Potenza Calcio per la stagione di Serie C 2022/23. Vivi da protagonista tutte le partite...#NoiSiamoilViviani!

Per la prima volta, gli abbonamenti consentiranno l'ingresso a tutte le partite di campionato in casa, eliminando di fatto “le giornate rossoblù”.

Il listino dei prezzi é quello esposto in grafica.

* Al prezzo di biglietto va aggiunto il diritto di prevendita

** La società ha previsto agevolazioni per “Donne”, “Under 18”, “Under 12”, “Over 65” e

“Invalidi” (dal 50% al 99%).

*** Tribuna Centrale: Pocket lunch in omaggio

Sconto 15% per nuclei familiari di almeno 3 componenti (previa presentazione dello stato

DATE E MODALITA’ SOTTOSCRIZIONE PRELAZIONE VECCHI ABBONATI DAL 18 AL 19 AGOSTO

Dal 18 al 19 agosto 2022 i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione per confermare il proprio posto all'interno dello Stadio "Alfredo Viviani”, recandosi esclusivamente presso la sede Potenza Calcio in Via Nazario Sauro 120 (orario 9-12 / 15-18:30), muniti del precedente tagliando e documento di riconoscimento valido.Importante: In seguito a lavori di adeguamento in alcuni settori, i vecchi abbonati potrebbero non vedersi riconosciuto il posto precedentemente occupato. Si prega di verificare in sede la nuova composizione dei posti disponibili.

VENDITA LIBERA DAL 20 AGOSTO

Dal 20 agosto 2022 (ore 9.00) partirà la vendita libera per tutti i tifosi rossoblù.

DOVE ABBONARSI

Gli interessati potranno sottoscrivere gli abbonamenti online (consigliato) sul sito potenzacalcio.eu oppure in sede Potenza Calcio in Via Nazario Sauro 120 (orario dal lunedì al venerdì 9-12 / 15-18:30 – il sabato 9-12). L’abbonamento è da ritenersi strettamente personale.