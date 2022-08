Buona la prima per la Lazio. Battuto di misura il Bologna

Buona la prima per la Lazio di Maurizio Sarri che vince in rimonta contro il Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic si porta in vantaggio con il rigore trasformato da Arnautovic, poi l’autogol di De Silvestri ristabilisce la parità. Decisivo il gol di Immobile al 79’.

MARCATORI: Arnautovic, De Silvestri (Aut.), Immobile

LAZIO (3-5-2) – Maximiano; Lazzari (83′ Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic (83′ Vecino), Cataldi (66′ Luis Alberto), Basic (6′ Provedel) ; Felipe Anderson (83′ Cancellieri), Immobile, Zaccagni. A disp.: Provedel, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto, Bertini, Luka Romero, Cancellieri, Raul Moro. Allenatore: Sarri.

BOLOGNA (3-4-2-1) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannis (65′ Kasius); De Silvestri, Dominguez (73′ Barrow), Schouten, Cambiaso (86′ Vignato); Soriano (65′ Aebischer), Sansone, Arnautovic. A disp.: Bardi, Bagnolini, Amey, Angeli, Kasius, Bonifazi, Mbaye, Motolese, Aebischer, Urbansky, Orsolini, Barrow, Raimondo, Vignato. All.: Mihajlovic

Ammoniti: Sansone (B), Arnautovic (B), Soumaoro (B), Cambiaso (B), Sarri (L), Lazzari (L), Aebischer (B)

Espulsi: Maximiano (L), Soumaro (B)