Cosenza. Dionigi: "Vittoria meritata, Benevento squadra di valore"

Il tecnico del Cosenza, mister Davide Dionigi, ha così commentato la gara vinta contro il Benevento per 1-0 grazie ad una rete di Larrivey:

"Il Benevento ha iniziato meglio e noi eravamo impauriti. Poi, con qualche modifica tattica, abbiamo cambiato le cose e siamo andati sempre meglio. Abbiamo tenuto nei primi minuti e poi abbiamo legittimato la vittoria giocando da squadra. La vittoria è meritata.

Non si vinceva fuori casa da circa due anni e questo mi rende felice per i tifosi ed i calciatori, che hanno fatto quanto provato in settimana.

Larrivey è un leader ed un esempio per tutti. Martino e Panico erano all'esordio in B ed in panchina avevamo tanti giovani.

Il Benevento è una squadra di valore con calciatori che hanno giocato anche in Serie A. Noi abbiamo messo in campo le nostre armi: difesa e movimenti che potevano dar loro fastidio".