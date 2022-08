Benevento. Caserta: "Siamo amareggiati, possiamo solo lavorare"

Il tecnico del Benevento, mister Fabio Caserta, ha così commentato la sconfitta della sua squadra per mano del Cosenza di questa sera al debutto nella stagione 2022/23 di Serie B:

"Buon primo tempo e poi nella ripresa abbiamo sofferto dopo il gol. Non abbiamo rimesso in piedi la partita e dobbiamo lavorare ancora. E' una sconfitta che fa male ma possiamo solo lavorare.

Troppi cambi? Non credo sia stato quello il problema perché ho solo tolto chi non ne aveva più. Il gol ci ha tolto certezze. Potevamo segnare nel primo tempo poi nel secondo abbiamo avuto solo l'occasione con Farias. Un errore ci è costato caro.

Non ho parlato con il Presidente perché ha parlato alla squadra. Non è ovviamente contento e ce lo ha comunicato. Dobbiamo voltare pagina.

Dopo il gol subito non abbiamo reagito e ci capita troppo spesso. Non reagiamo nei momenti negativi, è un problema mentale e cercheremo di correggerlo. Ora pensiamo alla prossima.

Si poteva fare qualcosa di più in campo ma non critico l'atteggiamento dei miei ragazzi. Io, oltre al lavoro, non vedo altre soluzioni.

Le difficoltà di oggi sono state diverse da quelle avute nel pre-campionato. Non mi aspettavo un inizio così ma bisogna da subito cambiare rotta".