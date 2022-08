Juventus-Sassuolo 3-0, neroverdi spreconi

Il Sassuolo esce sconfitto dallo Juventus Stadium di Torino, 3-0 il risultato finale in favore dei bianconeri che hanno approfittato delle distrazioni della difesa neroverde.

Gli emiliani partono bene sfiorando la rete con Defrel e Berardi, ma in entrambe le occasioni Perin difende bene la sua porta. I bianconeri beneficiano del coolin break e partono con un’altra forza: ci pensa il nuovo arrivato Di Maria a portare avanti i suoi segnando alla prima partita ufficiale in maglia bianconera. Nel finale di tempo arriva il raddoppio con Dusan Vlahovic su calcio di rigore decretato per fallo di Ferrari sullo stesso centravanti serbo.

La ripresa vede i bianconeri confezionare subito la terza rete approfittando di un errore in fase di impostazione della difesa neroverde. A segnare è ancora Vlahovic, doppietta per lui. Frattesi cerca di mettere ordine e sfiora il gol con un bel tiro da fuori. Dionisi mette dentro il nuovo acquisto Pinamonti e Raspadori ma la sostanza non cambia. Per il Sassuolo il risultato finale di 3-0 appare troppo severo per quanto visto in campo, ma come spesso succede nel calcio, a commettere certi errori si viene puniti.