Nulla di fatto tra Novara e Fiorenzuola

Esordio senza reti al Piola per il Novara che contro il Fiorenzuola (che parteciperà al girone B di Serie C) non va oltre lo zero a zero.

Primo tempo deludente degli azzurri, ci prova Arduini per gli ospiti che trova un attento Pissardo sulla sua strada, risponde il Novara con Ranieri che su assist di Bortolussi calcia a lato, prima della pausa padroni di casa pericolosi con Amoabeng e Rocca.

Al 5' della ripresa Bortolussi di testa sfiora l'uno a zero, ci provano anche Calcagni e Galuppini ma il risultato non cambia.