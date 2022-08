Matera, trovato il sostituto di Bonanno: accordo con bomber Ferrara

Il Matera é corso subito ai ripari e dopo cinque giorni ha trovato il nuovo centravanti. Al posto di Bonanno arriva il bomber Vincenzo Ferrara. Classe ‘93,è una punta centrale che può svariare su tutto il fronte d’attacco. Ha militato, negli ultimi quattro campionati, in serie C con le compagini dell'Arzignano, Virtus Verona, Fano, Trento, con una breve parentesi, nella stagione sportiva 2021-22, appena conclusa, nelle fila del Desenzano, compagine veneta militante nel girone B della Serie D. Il suo palmares e' di tutto rispetto: 130 presenze in Serie D, con 35 gol 4 campionati di serie C, con 10 gol complessivi.