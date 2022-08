Interrotto il test tra Borgosesia e Accademia Borgomanero

Dura solo un tempo il test al Comunale di Borgosesia tra i granata padroni di casa e l'Accademia Borgomanero, la forte pioggia scesa sulla cittadina valsesiana ha costretto le due squadre a rimanere negli spogliatoi al termine del primo tempo.

Dopo 45 minuti il risultato era sullo zero a zero con una grande occasione per parte, Rekkab di testa sfiora il vantaggio per i locali, risponde Latta con una rovesciata che per poco non trova la porta.