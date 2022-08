Continua la preparazione al prossimo campionato di serie C per il Novara che sarà impegnato sabato in un triangolare che si disputerà al Piola.

Alle 16.00 si affronteranno Gozzano e Biellese, a seguire entrerà in scena la compagine azzurra prima contro il Gozzano e successivamente contro la Biellese.

I match saranno a porte aperte, prezzo per il rettilineo 4 euro, per la tribuna laterale 8 euro.