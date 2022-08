Nuovo colpo in attacco per il Matera: annunciato Antonio Orefice

Nuovo acquisto per il Matera. Arriva nella città dei Sassi l'attaccante classe 2000 Antonio Orefice. Impiegabile sia da esterno alto che da trequartista, vanta numerose presenze, soprattutto in Serie D. La carriera dell'attaccante campano inizia nelle giovanili del Latina e continua nel Benevento, Paganese e Giugliano (45 partite e 16 goal). Nella scorsa stagione ha giocato in Serie D dividendosi tra Sanremese e Tritium.