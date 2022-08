Potenza, domani ci sarà la quarta visita in provincia: tappa a Rapone

Il Potenza incontra i tifosi della Basilicata nord-occidentale. Domani alle ore 20, i rossoblù saranno ospiti a Rapone, il Paese delle Fiabe. Il sindaco, Felicetta Lorenzo, accoglierà pubblicamente società e squadra per un momento conviviale nel borgo sulla Valle dell’Ofanto. Presenti, staff tecnico di prima squadra e settore giovanile, tra gli altri, gli allenatori Sebastiano Siviglia ed Antonio Nocerino. L’occasione è inserita nell’ampio coinvolgimento del territorio lucano per far conoscere il nuovo progetto avviato del Potenza con al centro l'importante funzione di aggregatore sociale, fonte d’ispirazione per la crescita e valorizzazione dei luoghi e delle comunità, in particolare dei giovani, attraverso la massima rappresentazione sportiva del capoluogo regionale. Si tratta della quarta visita, iniziate nel luglio scorso ad Anzi, Vaglio Basilicata e Senise.