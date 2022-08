Colpaccio del Francavilla: Melillo torna un mese dal Picerno

Dopp un mese al Picerno, il forte centrocampista Ezequiel Melillo ritorna al Francavilla. Grande lavoro del presidente Cupparo insieme al ds Ranko Lazic per il ritorno dell'argentino, dove quest'anno aveva iniziato il ritiro precampionato con la squadra melandrina prima di far ritorno nella sua squadra dell'ultima stagione dove ha realizzato 8 goal in 35 presenze. Un gradito ritorno per io tecnico De Luca dove potrà aggiungere un tassello di spessore al suo centrocampo per l'inizio della nuova stagione.