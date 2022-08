Picerno, le parole di Curcio e Greco Prorogata la campagna abbonamenti

La conferenza di ieri presieduta dal presidente del Picerno Donato Curcio e dal dg Vincenzo Greco è stata un’occasione importante per il patron per ribadire, avanti alla stampa locale, le linee guida societarie, nel solco della crescita sostenibile:

“I giovani fanno parte della nostra crescita, senza di loro si muore. Sono quindi molto contento che quest’anno i giovani vengano seguiti al meglio, con uno staff dedicato esclusivamente per loro. In Italia infatti il calcio è un po’ malato: se non coltiviamo i nostri giovani con amore l’intero sistema rischia di morire. Per questo noi dell’AZ Picerno ci stiamo battendo perché i giovani crescano prima come uomini e poi come atleti, così da creare un percorso di crescita per loro che sia umano e, al contempo, professionale”.

Alle parole del presidente Curcio hanno fatto eco quelle del dg Greco: “Non è stato un caso se oggi, pur potendo organizzare un allenamento congiunto con altre squadre blasonate di Serie C e D, abbiamo comunque deciso di accogliere il Presidente disputando una gara in famiglia tra Prima Squadra e Primavera. La nostra idea di "fare calcio" parte esclusivamente dai giovani, dal settore giovanile, che è linfa vitale per una società come la nostra che desidera e vuole confermarsi come ‘isola felice’ della Serie C”.

Al termine della conferenza stampa, il dg Greco ha omaggiato il presidente Curcio e la sua famiglia della maglia da gara del Picerno, a dimostrazione di come il rapporto che lega la proprietà con la squadra e, naturalmente, con il territorio della comune melandrino sia ferreo e inscindibile.

PROROGA CAMPAGNA ABBONAMENTI - Nell’ultimo giorno previsto per la sottoscrizione degli abbonamenti stagionali, il dg Vincenzo Greco ha deciso di prorogare il termine per l’acquisto dell’abbonamento sino al 26 Agosto, così da permettere a tutti i tifosi rossoblu di acquistare l’abbonamento per le gare casalinghe del Picerno per il prossimo campionato di Serie C.

Intanto il Picerno ha ceduto a titolo temporaneo il portiere classe 2003 Elia Summa al Trapani.

Ufficio Stampa Az Picerno