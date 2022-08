Serie D 2022/23, gironi e calendario

Il campionato partirà con la prima giornata domenica 4 settembre. Unica eccezione il girone I, che slitterà a domenica 18. Tre le soste previste: 25 dicembre, 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, in due occasioni coinvolgeranno tutti i gironi: 21 dicembre e 6 aprile 2023. I raggruppamenti a 20 squadre osserveranno invece altri quattro turni (per un totale di sei): 21 settembre e 5 ottobre nel corso del girone di andata, 25 gennaio e 8 febbraio per il ritorno. Fissati, infine, gli orari ufficiali: dal 4 settembre si giocherà alle 15, per passare alle 14.30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo, mentre dal 14 maggio il fischio d'inizio sarà alle ore 16.

GIRONE A - Asti, Borgosesia, Bra, Casale, Castanese, Castellanzese, Chieri, Chisola, Derthona, Fezzanese, Fossano, Gozzano, Legnano, Ligorna, Pinerolo, Pontdonnazhonearnadevancon, Sanremese, Sestri Levante, Stresa Vergante, Vado

GIRONE B - Arconatese, Alcione Milano, Breno, Brusaporto, Caronnese, Casatese, Chievo Sona, Città Di Varese, Desenzano, Folgore Caratese, Lumezzane, Ponte San Pietro, Real Calepina, Seregno, Sporting Franciacorta, Varesina Sport, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo

GIRONE C - Adriese, Caldiero Terme, Campodarsego, Cartigliano, Cjarlins Muzane, Dolomiti Bellunesi, Este, Legnago Salus, Levico Terme, Luparense, Mestre, Montebelluna, Montecchio Maggiore, Portogruaro, Torviscosa, Union Clodiense Chioggia, Villafranca Veronese, Virtus Bolzano

GIRONE D - Aglianese, Bagnolese, Carpi, Correggese, Corticella, Crema, Fanfulla, Forlì, Giana Erminio, Lentigione, Mezzolara, Pistoiese, Prato, Ravenna, Real Forte Querceta, Salsomaggiore, Sammaurese, Sant'angelo, Scandicci, United Riccione

GIRONE E - Arezzo, Città di Castello, Flaminia Civitacastellana, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo Vds, Grosseto, Livorno, Mobilieri Ponsacco, Montespaccato, Orvietana, Ostia Mare, Pianese, Poggibonsi, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Sporting Club Trestina, Tau Calcio Altopascio, Terranuova Traiana

GIRONE F - Almajuventus Fano, Avezzano, Chieti, Cynthialbalonga, Football Club Matese, Montegiorgio, Pineto, Porto d'ascoli, Roma City, S.Nicolò Notaresco, Sambenedettese, Team Nuova Florida, Termoli, Tolentino, Trastevere, Vastese, Vastogirardi, Vigor Senigallia

GIRONE G - Angri, Aprilia Racing, Arzachena, Atletico Uri, Casertana, Cassino, Ilvamaddalena, Lupa Frascati, Nola, Paganese, Palmese, Pomezia, Portici, Real Monterotondo Scalo, Sarrabus Ogliastra, Sorrento, Tivoli, Vis Artena

GIRONE H - Afragolese, Barletta, Bitonto, Brindisi, Casarano, Cavese, Città di Fasano, Francavilla, Gladiator, Gravina, Lavello, Martina, Matera, Molfetta, Nardò, Nocerina, Puteolana, Team Altamura

GIRONE I - Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di S.Agata, Cittanova, Trapani, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Marignlianese, Vibonese, Giarre** Società ammessa con riserva in virtù del Decreto TAR Lazio n. 5315/2022 – Reg. Ric. n. 09540 del 9 agosto 2022, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giudiziale

*Calendari in aggiornamento nella sezione dedicata