Serie D girone H, il calendario completo delle tre lucane
IL CALENDARIO DI MATERA, FRANCAVILLA E LAVELLO - SERIE D GIRONE H
PRIMA GIORNATA Fasano-Lavello, Francavilla-Brindisi, Molfetta-Matera
SECONDA GIORNATA Lavello-Martina, Matera-Nardò, Nocerina-Francavilla
TERZA GIORNATA Francavilla-Afragolese, Gladiator-Matera, Lavello-Casarano
QUARTA GIORNATA Barletta-Francavilla, Matera-Bitonto, Nocerina-Lavello
QUINTA GIORNATA Cavese-Matera, Francavilla-Team Altamura, Lavello-Nardò
SESTA GIORNATA Brindisi-Lavello, Matera-Gravina, Puteolana-Francavilla
SETTIMA GIORNATA Francavilla-Matera, Lavello-Molfetta
OTTAVA GIORNATA Afragolese-Lavello, Matera-Casarano, Nardò-Francavilla
NONA GIORNATA Francavilla-Fasano, Lavello-Gladiator, Martina-Matera
DECIMA GIORNATA Gladiator-Francavilla, Matera-Brindisi, Team Altamura-Lavello
UNDICESIMA GIORNATA Francavilla-Molfetta, Lavello-Cavese, Nocerina-Matera
DODICESIMA GIORNATA Barletta-Lavello, Bitonto-Francavilla, Matera-Team Altamura
TREDICESIMA GIORNATA Afragolese-Matera, Francavilla-Cavese, Lavello-Bitonto
QUATTORDICESIMA GIORNATA Francavilla-Gravina, Matera-Lavello
QUINDICESIMA GIORNATA Barletta-Matera, Lavello-Francavilla
SEDICESIMA GIORNATA Fasano-Matera, Francavilla-Casarano, Puteolana-Lavello
DICIASSETTESIMA GIORNATA Lavello-Gravina, Martina-Francavilla, Matera-Puteolana