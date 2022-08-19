Serie D girone H, il calendario completo delle tre lucane - I AM CALCIO ITALIA

Serie D girone H, il calendario completo delle tre lucane

Si inizia domenica 4 settembre
Si inizia domenica 4 settembre
PotenzaSerie D Girone H

IL CALENDARIO DI MATERA, FRANCAVILLA E LAVELLO - SERIE D GIRONE H

PRIMA GIORNATA Fasano-Lavello, Francavilla-Brindisi, Molfetta-Matera

SECONDA GIORNATA Lavello-Martina, Matera-Nardò, Nocerina-Francavilla

TERZA GIORNATA Francavilla-Afragolese, Gladiator-Matera, Lavello-Casarano

QUARTA GIORNATA Barletta-Francavilla, Matera-Bitonto, Nocerina-Lavello

QUINTA GIORNATA Cavese-Matera, Francavilla-Team Altamura, Lavello-Nardò

SESTA GIORNATA Brindisi-Lavello, Matera-Gravina, Puteolana-Francavilla

SETTIMA GIORNATA Francavilla-Matera, Lavello-Molfetta

OTTAVA GIORNATA Afragolese-Lavello, Matera-Casarano, Nardò-Francavilla

NONA GIORNATA Francavilla-Fasano, Lavello-Gladiator, Martina-Matera

DECIMA GIORNATA Gladiator-Francavilla, Matera-Brindisi, Team Altamura-Lavello

UNDICESIMA GIORNATA Francavilla-Molfetta, Lavello-Cavese, Nocerina-Matera

DODICESIMA GIORNATA Barletta-Lavello, Bitonto-Francavilla, Matera-Team Altamura

TREDICESIMA GIORNATA Afragolese-Matera, Francavilla-Cavese, Lavello-Bitonto

QUATTORDICESIMA GIORNATA Francavilla-Gravina, Matera-Lavello

QUINDICESIMA GIORNATA Barletta-Matera, Lavello-Francavilla

SEDICESIMA GIORNATA Fasano-Matera, Francavilla-Casarano, Puteolana-Lavello

DICIASSETTESIMA GIORNATA Lavello-Gravina, Martina-Francavilla, Matera-Puteolana

Biagio Bianculli

Serie D Girone H

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