Un altro gradito ritorno per il Francavilla: rientra il giovane Vaughn

Un altro gradito ritorno per il Francavilla. Il club sinnico ha prelevato in prestito dalla Virtus Francavilla il centrocampista Claudio Alexander Vaughn. Il giovane statunitense classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Brindisi. Un grande rientro per la società rossoblu: infatti Vaughn nella scorsa stagione ha collezionato 38 presenze, 2 gol e altrettanti assist in stagione.