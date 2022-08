Da domani a martedì si terrà lo stage intersezionale in Val d'Agri

È tempo di test e di formazione per la nuova stagione calcistica alle porte e la Sezione AIA di Moliterno quest'anno, per la prima volta, organizzerà un raduno intersezionale itinerante insieme alla Sezione AIA di Taranto. Il raduno si svolgerà in Val d'Agri, da domani a martedì, nelle splendide cornici del paesaggio dei Comuni di Moliterno, Marsico Nuovo e Castelsaraceno. Per i giovani fischietti valdagrini oltre alla parte tecnica ed atletica, sarà un raduno particolare all'insegna della socializzazione e del divertimento. Lunedì alle 18 ci sarà anche un'amichevole tra sezioni alle 18 a Marsico Nuovo.