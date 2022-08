La Lazio fermata a Torino: solo un punto per i biancocelesti

Termina in parità la sfida della 2^ giornata di Serie A, 0-0 a Torino tra i granata e la squadra di Sarri. Equilibrio nel primo tempo con le uniche chance per Sanabria e Marusic, fermato da Vanja Milinkovic-Savic. Dopo l'intervallo ci provano Immobile e Sergej Milinkovic-Savic, ma il risultato non cambia in una partita dalle poche emozioni. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti in classifica.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo (27' st Lazaro), Linetty (27' st Lukic), Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic (36' st Seck) ; Sanabria (27' st Pellegri). A disposizione: Berisha, Schuurs, Gemello, Bayeye, Segre, Adopo, Ilkhan, Garbett. All.: Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic (37' st Luis Alberto), Cataldi (16' st Marcos Antonio), Vecino (16' st Basic); Felipe Anderson (26' st Pedro), Immobile, Zaccagni (37' st Cancellieri). A disposizione: Adamonis, Magro, Gila, Casale, Radu, Hysaj, Romero. All.: Sarri

ARBITRO: Piccinini di Forlì

NOTE: Ammoniti: Cataldi, Marcos Antonio, Lazzari, Milinkovic Savic (L); Recupero: 0' pt, 3' st.