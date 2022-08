Gladiator. Ciampi: "Girone H difficile ma sapremo farci valere"

Il Gladiator 1924 sarà impegnato domenica pomeriggio allo stadio "Salveti" di Cassino nel turno preliminare di Coppa Italia. Prima gara ufficiale dell’anno a cui i ragazzi di mister Teore Grimaldi si sono preparati con grande concentrazione.

"Sarà l’esordio ufficiale per entrambe e tutti vorranno fare bella figura. Affronteremo un avversario che è cambiato molto rispetto gli scorsi anni inserendo calciatori di esperienza e qualità. In panchina hanno confermato un allenatore preparato come Carcione e perciò sarà un match equilibrato dal pronostico incerto”.

Nerazzurri inseriti nel girone H dopo due stagioni. Una novità inattesa e una scelta insolita, ma Ciampi è categorico: "Ci siamo allenati bene durante il ritiro estivo indipendentemente dagli avversari. Si è creato un bel gruppo sia per merito di noi più esperti che dei nuovi arrivati che si sono integrati benissimo dimostrando educazione, responsabilità e professionalità. Inutile negare che il girone H è tra i più difficili in assoluto ed è stata una sorpresa leggere il nostro nome, ma avremo modo di dimostrare il nostro valore domenica dopo domenica su qualsiasi campo”.

UFFICIO STAMPA A.S.D. GLADIATOR 1924 S.S.D. A R.L.