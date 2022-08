Sassuolo-Lecce 1-0, decide una magia di Berardi

Il Sassuolo fa il suo debutto casalingo contro il Lecce di mister Baroni. Nei neroverdi spazio dal primo minuto a Pinamonti con ai suoi fianchi Kyriakopoulos ed il fresco rinnovo di contratto Berardi, mentre nelle file dei giallorossi davanti ci sono Ceesay e Gonzalez.

Cronaca. La prima palla gol arriva al minuto 20: Berardi riceve palla dal limite dell’area e lascia andare un gran sinistro che esce però di pochissimo a lato di Falcone. Alla mezz’ora Ferrari perde un pallone velenoso sulla linea del fallo laterale, ne approfitta Cessay che si invola verso la porta di Consigli ma manca clamorosamente il bersaglio. A pochi minuti dalla fine del primo tempo arriva il gol del Sassuolo ad opera del solito Domenico Berardi, l’esterno neroverde raccoglie un pallone volante e fulmina Falcone con una volè da fuori area. Con questa emozione le squadre vanno al riposo.

La ripresa si gioca su ritmi blandi, si segnala solo un’occasione per il Lecce al 57’ con Gonzalez che manca il gol da pochi metri. Per il resto regna la noia a causa probabilmente dei carichi di lavori estivi che gravano ancora sulle due squadre. Per decidere questa partita ci voleva un episodio, e cosi è stato, grazie al suo nuovo numero 10 Domenico Berardi il Sassuolo porta a casa la vittoria.