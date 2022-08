Genoa-Benevento 0-0: al "Ferraris" un pareggio senza emozioni

Finisce con un pareggio a reti inviolate il match, valido per la seconda giornata di Serie B, tra Genoa e Benevento disputato al "Ferraris".

Mister Caserta, tecnico dei giallorossi ospiti, sorprende tutti e schiera i suoi con un inedito 3-5-2 con l'inserimento di Capellini come terzo centrale insieme a Glik e Barba; Masciangelo e Letizia sono gli esterni a tutta fascia; in avanti la coppia d'attacco è formata da Forte e La Gumina. Mister Blessin, allenatore dei genoani, conferma il 4-4-2 con Ekuban partner d'attacco di Coda e Badelj a dirigere le operazioni in mediana.

La gara non riserva molte emozioni nell'arco dei 90'. Il primo vero tiro verso una delle due porte è di marca genoana e arriva al 32': è Coda a provarci con un sinistro dalla distanza ma la palla termina fuori dallo specchio della porta giallorossa. La replica del Benevento arriva al 40': tiro di Karic dal limite, palla deviata che spiazza Martinez ma che è fuori dallo specchio, arriva Forte che prova da posizione defilata trovando, però, la respinta del portiere genoano. La prima frazione si chiude con zero reti ed emozioni con il contagocce.

Nella ripresa il Genoa comincia meglio e Paleari si erge a protagonista del match. Al 50' ci prova Badelj ma il portiere del Benevento si tuffa e devia in angolo. Sette minuti dopo arriva la replica giallorossa con una rasoiata di Acampora dal limite che termina di poco larga. Al 68' sinistro potente dalla distanza di Pajac, Paleari alza in corner. Sugli sviluppi, la sfera termina sui piedi di Coda che, dal limite, impegna ancora il portiere giallorosso. Passano tre minuti ed il Genoa è ancora pericoloso con Yeboah che di testa, su assist di Jagiello, mette di un soffio a lato. Alla mezzora azione personale di Gudmundsson che arriva fino all'area piccola del Benevento e, davanti a Paleari in uscita, serve Yeboah sul secondo palo ma il colpo di testa di quest'ultimo è respinto sulla linea. L'arbitro interrompe il gioco per offside dello stesso Yeboah. All'89' Paleari si conferma MVP della partita respingendo ancora in tuffo un tiro di Yalcin entrato al posto di Coda. Il match, dopo i 5' di recupero concessi dal signor Pezzuto, termina sullo 0-0.

IL TABELLINO