Benevento. Vigorito: "Caserta in panchina col Frosinone? Vedremo"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ai microfoni di Sky, ha commentato la partita pareggiata contro il Genoa e le voci che vorrebbero l'esonero di mister Caserta:

"Ho visto molto impegno da parte dei ragazzi avendo anche cambiato modulo. Stasera, contro una squadra che ci ha pressato a tutto campo, abbiamo fatto lo stesso aggiungendo una grande prestazione di Paleari. Portare via un punto da Genova, con un pubblico del genere, non è mai facile ed è sempre bello.

La risposta alle voci su De Rossi l'ha data Caserta nella conferenza di presentazione dicendo che quando ha scelto di fare l'allenatore ha accettato il fatto di essere messo costantemente in discussione. Il calcio è strano: vinci una partita e hai recuperato tutto, ne perdi due e hai buttato tutto. Anche noi presidenti siamo diventati un po' isterici. Io non ho detto né che Caserta resterà né che andrà via. Io non l'ho esonerato a giugno perché evidentemente ritenevo che potesse cominciare un anno cancellando dubbi e timori. Ho parlato molto con lui durante l'estate. In panchina con il Frosinone? O lui o un altro ci sarà sicuramente qualcuno in panchina".