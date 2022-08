Benevento. Caserta: "Le voci? Non le ascolto e penso al mio lavoro"

Al termine della partita pareggiata dal Benevento sul campo del Genoa, il tecnico dei giallorossi, Fabio Caserta, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi e risposto alle voci che vedrebbero il suo allontanamento dalla panchina della Strega:

"Non ho parlato con il presidente perché ci siamo visti solo poco prima della partita ma non alla fine.

Oggi la prestazione è stata buonissima sotto ogni aspetto, abbiamo fatto una gara maschia su un campo non facile. L'atteggiamento è stato quello di chi voleva i tre punti e che voleva di più rispetto a quanto fatto col Cosenza. Non mi piace sentire che la squadra non ha carattere o che i calciatori abbiano problemi con me. Abbiamo difetti come li hanno tutti. E' una squadra che è stata ringiovanita e che in ritiro ha fatto un lavoro importante. In Coppa Italia, il Genoa aveva 15 giorno di lavoro in più rispetto a noi e non è cosa da poco. Con il Cosenza abbiamo giocato bene nel primo tempo e male dopo il gol subito. I ragazzi lavorano e cercano di fare sempre del loro meglio. Io vedo il bicchiere mezzo pieno e sono contento perché non era facile oggi fare una prestazione come la nostra

Il modulo l'ho cambiato perché loro giocano molto al centro e danno pochi riferimenti. Abbiamo cercato la profondità e ci siamo anche riusciti. Abbiamo limitato le loro fonti di gioco e siamo stati più coperti al centro. I due attaccanti, poi, hanno infastidito la loro linea difensiva.

Non posso dare retta alle voci altrimenti dovrei cambiare mestiere. In settimana abbiamo lavorato senza pensare a niente altro. L'abbraccio con la squadra non voleva dimostrare niente a nessuno. Le voci ci sono state anche nella passata stagione. E' normale che quando un calciatore non gioca non sia contento. Sento di avere un ottimo rapporto con tutto il gruppo e questo è importante perché vuol dire che c'è la giusta alchimia.

Quando il momento è delicato è normale dare di più, non succede solo nel calcio ma anche nella vita di tutti i giorni. E' vero lo scorso anno abbiamo avuto alti e bassi ma anche diversi problemi di varia natura. Al momento, per questa stagione, ci sono ancora pochi elementi per fare una valutazione.

Prima del ritiro il presidente ha chiarito gli obiettivi. Squadra ringiovanita ma ci manca ancora qualcosa in mezzo al campo. Lotteremo ogni partita anche se non partiamo per vincere il campionato. Alcune squadre, sulla carta, sono avanti a noi".