Triangolare Novara-Biellese-Gozzano, vincono gli azzurri

Il Novara si aggiudica il triangolare disputato ieri al Piola che vedeva gli azzurri affrontare Gozzano e Biellese.

Dopo lo zero a zero iniziale tra le due avversarie della compagine allenata ieri da Semioli il Novara ha battuto uno a zero il Gozzano con una rete di Clancio e due a zero la Biellese con i gol di Diop e Di Munno.

Domani ci sarà probabilmente l'annuncio del nuovo allenatore, in pole position Bisoli.