Picerno, cinquina alla Turris Doppiette per Kouda ed Esposito

Si impone per 3-5 il Picerno nell'amichevole contro la Turris. I corallini passano subito in vantaggio all'11' con Acquadro. Poi i melandrini si scatenano con un poker tra il 13' e il 29' con la doppietta di Kouda, Pitarresi ed Esposito. La Turris rientra in partita con le reti di Invernizzi e Giannone tra il 32' e il 34'. Ma a 2' dalla fine capitan Esposito sigla la cinquina per il Picerno.

RETI: pt 11′ Acquadro, 13′ Kouda, 18′ Pitarresi, 22′ Kouda, 29′ Esposito, 32′ Invernizzi, 34′ Giannone; st 43′ Esposito.

TURRIS (3-4-2-1): Perina; Manzi, Di Nunzio, Frascatore; Ercolano (23′ st Vitiello), Ardizzone (35′ st Nocerino), Acquadro, Invernizzi (23′ st Di Franco); Giannone, Santaniello (35′ st Stampete); Longo (1′ st Finardi). A disposizione: Donini, Colantuono, Rizzo, Aquino, Rosolino. All. Canzi.

PICERNO (4-3-3): Albertazzi (1′ st Crespi); Novella (22′ st Finizio), Garcia Rodriguez, De Franco (30′ st Montesano), Guerra (30′ st Pagliai); Kouda (23′ st De Ciancio), Dettori (45′ st Orsi), Pitarresi; Golfo (22′ st Vivacqua), Santarcangelo, Esposito. A disposizione: Allegretto, Monti, Battimelli. All. Longo.