Ottima notizia per i tifosi del Potenza. Mattia Sandri ha rinnovato fino al 2024. Il centrocampista piemontese, arrivato dal Torino due estati fa dopo aver fatto la trafila nelle giovanili granata, è diventato un perno indiscusso della mediana potentina. Classe 2001, sarà alla terza stagione in rossoblu, meritandosi il rinnovo per altri due anni.