Matera, annunciato il portiere Giacomo Pozzer dalla Juve Stabia

Nuovo portiere per il Matera. É l'estremo difensore Giacomo Pozzer, classe ‘2001, proveniente dalla Juve Stabia, scuola Inter in cui svolge tutto il percorso giovanile fino alla Primavera compresa. Negli ultimi due anni ha giocato in Serie C con le maglie di Monopoli e Lucchese, oltre che con le vespe stabiesi. Inoltre é stato riconfermato il centrocampista classe 2004 Donato Albano, mentre dalla scuola calcio Franco Selvaggi é arrivato il difensore classe 2005 Pasquale Pilieri.