Real Agro Aversa. Ingaggiata una promettente punta classe 2003

La società del Real Agro Aversa comunica l’avvenuto ingaggio a titolo definitivo per la stagione calcistica 2022-2023 dell’attaccante Nicola Del Vecchio, classe 2003, classica punta centrale dalla forza fisica devastante. Parliamo di un diamante grezzo, tutti auspicano la sua definitiva esplosione quest’anno.

Arriva un giovane di grandi prospettive, dall’innato fiuto del goal. Il calciatore è reduce dalla positiva esperienza tra le fila del Matese. Muove i primi passi nel mondo del calcio con la Boys Sannicolese del Presidente Giovanni Desiato, poi l'esperienza con l'Ascoli e quindi ecco l'avventura con la maglia rossoblù della Casertana, dove arriva a giocare anche in Primavera 3. In serie D positivo l’apporto tra le fila dell’Alto Aurora Casertano e del Matese.

Scalpita per mettersi in luce . Le prime parole subito dopo la firma: "Ringrazio fortemente la società, il presidente e il direttore che mi hanno voluto. Il direttore Filosa mi ha cercato più volte, stavo valutando varie ipotesi. Il suo forte interesse ha prevalso sulle mie scelte. Ho la fiducia della società e spero di ripagarla al meglio. Far bene ad Aversa vorrebbe dir tanto, la società punta tanto sui giovani non a chiacchiere ma nella realtà dei fatti. Cercherò di fare del mio meglio, la squadra deve concentrarsi sulla salvezza obiettivo principale con tante soddisfazioni personali”.