Fabrizio Alastra è un nuovo portiere del Potenza. Nell'ultima stagione in forza al Foggia, raggiungerà gli ex compagni Di Grazia e Girasole. Qualche settimana fa era stato proposto al ds Varrà il profilo del portiere nato ad Erice nel 197 e alla fine il “matrimonio” con il club potentino si è celebrato. E’ in uscita invece Stefano Greco.