Il Potenza disputerà un allenamento congiunto con la Gelbison sabato alle ore 18 presso lo stadio Alfredo Viviani. L'evento si svolgerà a porte chiuse per i lavori in corso sulla struttura. Gli organi di stampa dovranno inviare richiesta di accredito (nome, cognome e testata) entro domani alle ore 18. Seguirà conferma con info per l'accesso.