Ultimo test prima dell'inizio del campionato sabato 27 per la Pro Vercelli, le bianche casacche ospiteranno al "Piola" la Pro Patria in una sfida che si ripeterà nel girone A di Serie C.

Il match inizierà alle 17, i biglietti saranno acquistabili il giorno della partita allo stadio con un costo di 15 euro in tribuna e 10 euro in curva.