Per la quarta volta in carriera Gennaro Acampora giocherà in Basilicata. Il mediano napoletano, dopo tre anni al Nola dove ha vestito la fascia di capitano, si trasferisce al Lavello. In terra lucana aveva militato anche con le squadre di Matera, Potenza e Lavello. Il 33enne centrocampista campano andrà così ad arricchire la mediana ofantina con la sua esperienza e la sua grinta.