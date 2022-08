Benevento. In attacco vicini 2 nuovi arrivi da Frosinone e Salernitana

Dopo il cambio modulo con il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2, il Benevento è vicino a chiudere nuovi colpi di mercato in maniera da "aggiustare" la rosa a disposizione di mister Fabio Caserta, confermato dalla società dopo i rumors degli scorsi giorni, con l'inserimento di elementi più consoni al nuovo assetto tattico.

Il reparto che verrà maggiormente attenzionato è quello avanzato, vista la presenza di tanti esterni e, di fatto, solo una prima punta, Forte. In quest'ottica è quasi fatta per l'arrivo di Simy dalla Salernitana: il bomber nigeriano ha accettato la destinazione sannita in cerca di riscatto dopo l'ultima opaca stagione vissuta a cavallo tra Salerno e Parma.

Sempre per l'attacco, è a buon punto lo scambio tra Roberto Insigne e Camillo Ciano con l'esterno napoletano destinato a vestire la maglia del Frosinone ed il marcianisano a compiere il percorso opposto. La gara di domenica sera al "Vigorito" potrebbe essere il momento giusto per le società dei presidenti Vigorito e Stirpe di concludere l'affare.