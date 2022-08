Frosinone. Grosso: "Benevento avversario di valore, stimo Caserta"

Il tecnico del Frosinone, mister Fabio Grosso, ha parlato della sfida di domani sera in casa del Benevento ai media nella conferenza stampa pre-gara. Queste le parole dell'allenatore dei ciociari:

"Il Benevento è avversario di valore; hanno conquistato un solo punto nelle prime due partite ma hanno pareggiato sul campo del Genoa, un risultato che non molti riusciranno a ripetere. Nella prima gara hanno perso per un errore. Per batterli servirà essere al massimo e noi siamo preparati.

Caserta è un tecnico che stimo. Anche nella passata stagione il Benevento ha attraversato un momento difficile ma ha sempre reagito e vorrà farlo anche questa volta.

Quando giochi con grande intensità, come fatto da noi nella passata settimana, è normale avere scorie e acciacchi. Credo di aver recuperato tutti e, se tutti sono in forma, i titolari dovrebbero essere gli stessi della scorsa partita. Saranno importanti anche i cambi a gara in corso.

Mazzitelli e Sampirisi non sono in condizione e li inseriremo solo quando saranno al meglio della forma".