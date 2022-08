Benevento. Caserta: "Con il 3-5-2 la squadra gioca con più serenità"

Mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha risposto alle domande dei media alla vigilia del match del "Vigorito" contro il Frosinone. Queste le parole del tecnico giallorosso dalla sala stampa dell'impianto cittadino:

"La società ha deciso di intervenire sul mercato dove mancava qualcosa per alzare anche il tasso tecnico della squadra. Ciano sarà a disposizione, già si è allenato con la squadra, vedremo se riusciremo a tesserare gli altri in tempo.

La settimana scorsa è stata particolare perché venivamo da una sconfitta in casa e siamo andati a giocare contro una corazzata. C'è stato un atteggiamento diverso dei ragazzi e dobbiamo mantenerlo, hanno dato una risposta importante. E' un segnale positivo un pari a Genova ma dobbiamo ripartire da lì perché non abbiamo ancora fatto nulla. Il Frosinone è in forma e ha fatto due prestazioni importanti, noi ci siamo allenati bene e siamo consapevoli che ci sarà da battagliare palla su palla.

I nostri calciatori sono funzionali sia al 3-5-2 che al 4-3-3. All'inizio abbiamo fatto fatica e quindi ho deciso di cambiare. Con la difesa a tre si può spingere di più sugli esterni e abbiamo maggior peso in attacco con le due punte. I numeri contano ma fino ad un certo punto perché io guardo all'atteggiamento in campo. Improta, se sta bene fisicamente, nel ruolo di esterno a tutta fascia è perfetto; poi abbiamo Tello che può farlo, così come Letizia, Masciangelo e Foulon.

Ogni partita è storia a se e va interpretata diversamente. La costante deve essere la cattiveria agonistica che abbiamo avuto a Genova per oltre 90'.

La Gumina non si è allenato nei primi due giorni della settimana ma è da valutare se rischiarlo o meno. Loro sono forti sia come collettivo che individualmente, dovremo essere bravi sulle coperture preventive perché loro sfruttano l'errore e ripartono velocemente avendo giocatori giovani e di gamba. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, rispettando gli avversari ma pensando a ciò che noi dobbiamo fare. Se decido di non far giocare La Gumina giocherà Farias.

El Kouakibi può giocare sia come terzo di destra in difesa che il quinto di centrocampo perché le sue caratteristiche glielo consentono. Non pensiamo alle due partite dell'anno scorso ma a quella di domani. Sarà importante giocare bene per portare il pubblico dalla nostra parte perché sappiamo che con il loro aiuto possiamo migliorare.

Ogni squadra ha un punto debole, non dobbiamo farli giocare "facile" perché le loro qualità individuali sono importanti per la categoria. Il 4-3-3 non è accantonato ma ora non è il sistema di gioco che da tranquillità ai ragazzi. Io devo cercare di far rendere al massimo la rosa al di là del modulo.

Durante la settimana abbiamo parlato tranquillamente con il presidente, mettendo da parte le voci del passato. Ora dobbiamo parlare del futuro. La strategia di mercato è cambiata perché servivano calciatori esperti ed in determinati ruoli, come l'attacco, che era un po' scoperto. Simy e Forte sono calciatori diversi dal punto di vista fisico e tecnico e possono coesistere insieme tranquillamente. Forte può dare di più giocando con un altro attaccante accanto piuttosto che da solo. Stasera posso parlare di chi è già qui, alla chiusura del mercato mancano ancora alcuni giorni.

Improta al momento non è quello che conosciamo tutti e lo sa anche lui. Non è al 100% per i suoi standard e gli serve tempo così come ad Acampora: necessitano entrambe di qualche partita per entrare in condizione. Ha qualità sia tecniche che umane fuori dal comune per la categoria.

Ciano è arrivato molto motivato, ha voglia di far bene e mettersi a disposizione della squadra. Ringrazio Roberto Insigne per quanto fatto e quanto ha dato a questa squadra. Si è sempre comportato bene con tutti e posso assicurare che è sempre stato un ragazzo positivo e gli auguro di fare un buon campionato.

Kubica o Schiattarella? Sono valutazioni della società che fanno il presidente ed il D.s.: mi fido di loro e di come operano sul mercato".