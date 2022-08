Gladiator 1924. Dal Levico terme arriva un duttile difensore

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver tesserato il calciatore Mattia Piacente. Difensore che può giocare sia al centro che come terzino, è reduce dall’esperienza con il Levico Terme con cui ha collezionato 31 presenze mettendo a segno anche tre gol. Ha iniziato la carriera nelle giovanili della Juve Stabia, poi Sant’Agnello (con cui vince il campionato di Eccellenza nel 2015), giovanili del Napoli e l’esordio in D con il Fanfulla. Ha indossato anche le maglie di Turris e Puteolana.

“Quando è arrivata la telefonata di mister Teore Grimaldi – dichiara – ho accettato immediatamente. Lo conosco da tempo, mi sono fidato di lui e devo dire che il primo impatto è stato molto positivo. I nuovi compagni mi hanno subito fatto sentire uno di loro e c’è già la sintonia giusta”. E’ a disposizione del tecnico per la partita di domenica contro la Real Aversa: “Sono pronto e mi farò sempre trovare pronto. Arrivo in una piazza importante, storica e darò tutto per questa maglia”.

