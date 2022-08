Benevento-Frosinone 2-1: Forte regala la prima vittoria ai giallorossi

Il Benevento conquista la prima vittoria stagionale, davanti al proprio pubblico, battendo per 2-1 il Frosinone che era arrivato al "Vigorito" a punteggio pieno dopo le prime due gare. A decidere il match in favore dei giallorossi è stata una doppietta di Forte inframezzata dalla rete di Garritano per gli ospiti.

Mister Caserta, come già annunciato in conferenza stampa, ha confermato il 3-5-2 visto a Genova con Capellini "braccetto" di destra; Letizia e Masciangelo esterni a tutta fascia, Viviani in regia e Forte-La Gumina coppia d'attacco. I nuovi arrivati Ciano, ex della partita, e Veseli siedono in panchina. Fabio Grosso, tecnico dei ciociari, invece, conferma gli stessi undici che hanno superato il Brescia con il capitano, e altro ex della partita, Lucioni a comandare la difesa, Boloca e Kone davanti alla difesa; linea dei trequartisti con Rohden, Garritano e Caso e Moro unica punta.

L'inizio di gara è di marca ospite con Rohden che va alla conclusione già al 3' dalla distanza: Paleari si tuffa sulla sua destra e mette in angolo. Al 13' ancora Frosinone pericoloso: palla di Cotali per Caso in profondità, il calciatore ospite riesce ad evitare anche Paleari ma Barba mette la palla, destinata in rete, in calcio d'angolo. Al 17' è, però, il Benevento ad andare vicino al vantaggio: ingenuità di Lucioni che commette fallo all'ingresso dell'area di rigore su La Gumina, il signor Pairetto assegna il penalty. Sul dischetto si presenta Forte che calcia incredibilmente tra le braccia di Turati, rimasto fermo al centro della porta. I giallorossi non demordono e al 35' mettono la freccia: azione di Masciangelo sulla sinistra, cross sul primo palo per Forte che, di testa, anticipa Lucioni e mette alle spalle di Turati. Al 44' la prima rete annullata del match dal VAR: è Garritano, per il Frosinone, a non poter gioire dopo revisione. In pieno recupero, anche al Benevento viene annullato il 2-0 di Forte ancora per fuorigioco. Al riposo, dunque, si va sull'1-0 per il Benevento.

Nella ripresa, al quarto d'ora, il Frosinone pareggia i conti: azione di Moro a sinistra che "sterza" verso il centro e tocca per Caso, questi di prima mette per l'inserimento di Garritano che supera Paleari. Non c'è nemmeno il tempo di festeggiare per gli ospiti che la Strega si riporta in vantaggio: cross dalla destra di Letizia, sponda di Forte per La Gumina che calcia in porta, Turati respinge ma sulla palla si avventa Forte che, in diagonale, mette in rete per la doppietta personale. Al 74' ennesima rete annullata: tocca ancora a Garritano non poter gioire per una posizione irregolare. All'82', sempre per fuorigioco, rete annullata a La Gumina, che aveva insaccato di testa su un corner dalla sinistra: lo sciagurato tocco di Tello, a pochi centimetri dalla linea, ha invalidato la rete. Dopo 5' di recupero, il signor Pairetto decreta la fine delle ostilità: il Benevento batte il Frosinone per 2-1.

IL TABELLINO