Frosinone. Grosso: "Buona prestazione, avremmo meritato il pareggio"

Il Frosinone ha incassato, questa sera al "Vigorito", la prima sconfitta stagionale per mano del Benevento dopo due vittorie consecutive. Questo il commento del tecnico Fabio Grosso nel post-partita:

"Abbiamo avuto un buon inizio e avremmo meritato il vantaggio ma alla loro prima occasione ci hanno puniti. Siamo rientrati in partita e, per il numero di occasioni avute, avremmo peritato il pari.

Pairetto? Quando un episodio era a metà non ci ha mai premiati. Io degli arbitri non parlo mai ma oggi faccio fatica.

Abbiamo giocato una gara coraggiosa. Quando l'avversario è forte come il Benevento qualcosa si concede. Avremmo meritato qualcosa in più per la prestazione messa in campo.

Sono contento del mercato perché ho una rosa completa, buon mix di giovani ed esperti. Il campionato è difficile e ci sono squadre che hanno speso tanto: noi siamo pronti.

Abbiamo rivoluzionato la rosa inserendo tanti giovani, ora serve tempo per assemblarci. Obiettivo primario conservare la categoria, migliorando partita dopo partita. Il Benevento è forte e penso che i loro obiettivi siano chiari.

Ho parlato già con Insigne e ringrazio Ciano per quanto fatto con noi: è un ragazzo dalle grandi doti sia umane che tecniche al quale auguro tanta fortuna".