Benevento. Caserta: "Atteggiamento giusto, i ragazzi hanno lottato"

Il Benevento ha conquistato la prima vittoria stagionale, davanti al pubblico del "Vigorito", contro il Frosinone. Questo il commento di mister Caserta in sala stampa dopo il fischio finale:

"Volevo che i ragazzi fossero positivi e propositivi. Conoscendo le lacune, ne ho parlato con i ragazzi. Il problema non è mai il modulo ma la sua interpretazione. Dobbiamo ancora lavorare tanto, specie in attacco, ma abbiamo giocato bene attaccando sempre le seconde palle. La vittoria è importante perché ottenuta contro una squadra forte che conferma quanto di buono fatto a Genova.

Non è possibile vincere tutte le partite ma io guardo il lavoro, al resto non bado. Io vorrei vedere sempre lo stesso atteggiamento di oggi. Sappiamo ciò che tifosi e società vogliono ma, in primis, sappiamo quello che vogliamo noi. Se manteniamo questo atteggiamento arriveremo lontano perché unito a qualità tecniche e fisiche importanti. L'inizio difficile, visto il lavoro fatto, era in preventivo. Questo modulo può penalizzare qualcuno ma ora devo pensare al bene della squadra, adattandomi alle esigenze del momento. I ragazzi rispondono bene ma da domani testa alla prossima.

Sulle due punte abbiamo cominciato a lavorare dalla passata settimana. Le due punte hanno senso se giocano vicine. Noi avevamo preparato la partita per cercare la profondità costruendo dal basso ma oggi non lo abbiamo potuto fare e siamo stati bravi ad attaccare le seconde palle leggendo bene le giocate avversarie.

Sul cambio di La Gumina l'errore è stato mio perché non ho chiesto a loro chi stesse meglio e chi peggio. Forte era più stanco di La Gumina, colpa mia.

Nonostante gli episodi negativi avuti durante la partita non abbiamo smesso di lottare. Questo è stato l'aspetto maggiormente positivo.

Con questo modulo ci manca ancora qualcosa in attacco ma il mercato è ancora aperto, anche se non è facile. Io mi fido della società

Con il 3-5-2 i quinti devono mettere più cross in mezzo. Sul modulo lavoriamo da poco e serve ancora tempo.

Il rigorista in campo, stasera, era Forte e solo chi non tira i rigori non li sbaglia. Capita, l'importante è che resti sereno perché ha grandi doti umane e tecniche ed è utile sia dentro che fuori dal campo.

Farias ha qualità come Ciano, ho messo Camillo perché credo al gol dell'ex. Può giocare da seconda punta essendo più incisivo vicino alla porta".